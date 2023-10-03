«Хотела быть красивее»: стало известно, почему девочка изуродовала подругу под Новосибирском

В Новосибирске пять часов делали операцию девочке, которую жестоко изрезала канцелярским ножом подруга.

В Новосибирской области в дачном посёлке Кудряшовский 14-летняя девочка напала на свою подругу в лесном массиве и жестко изрезала её канцелярским ножом. Родственница 13-летней пострадавшей Даши (имя изменено) рассказала корреспонденту Сиб.фм подробности инцидента.

Тетя Даши Любовь сообщила, что девочки учились в одном классе и были подружками. В воскресенье, 1 октября, они пошли вместе гулять по посёлку.

«Они общались давно, одноклассницы же. К друг другу в гости ходили», — делится собеседница.

Однако Алёна (имя изменено) в тот вечер на прогулку взяла с собой канцелярский нож. По словам Любови, она захотела убить свою одноклассницу из-за красивой внешности.

«Точно неизвестно из-за чего, но в полиции на допросе она заявила, что пошла на такой шаг из-за того, что Даша её красивее. Может позавидовала», — говорит женщина.

Женщина с трудом говорит, что произошло с Дашей. С её слов, у девочки изрезаны все руки, шея и лицо. В детской больнице ей делали операцию до 3 ночи, сразу несколько врачей. Сейчас она в реанимации.

«Вся шея, всё лицо, все руки. Она её просто наотмашь резала канцелярским ножом. Вся изрезана, она сейчас вся замотана в бинты», — сетует она.

Кроме этого, жители посёлка рассказали в местном чате, что прибывший врач на место происшествия была в шоке от увиденного, так как первый раз увидела такое в жизни.

После нападения, Даша вся в крови сумела вырваться и позвонить в 112. Спасатели с полицейскими нашли её в лесу в тяжелом состоянии.

Как ранее писал Сиб.фм, на 14-летнюю нападавшую возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В ближайшее время ей вынесут меру пресечения.

Прокуратура даст оценку исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.