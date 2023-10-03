Футбольный врач спас пассажира рейса Новосибирск — Владивосток

Одному из пассажиров рейса Новосибирск — Владивосток стало плохо на борту.

Врач ФК «Тюмень» Игорь Афанасьев спас пассажира рейса Новосибирск-Владивосток, пишет Telegram‑канал «Арена Урала».

Во время полета у одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем, на что врач немедленно отреагировал, оказав неотложную помощь. Он провел ряд медицинских процедур, включая укол и предоставление необходимых лекарственных препаратов.

На протяжении всего полета доктор находился рядом с пассажиром, внимательно следя за его состоянием и готовым оказать дополнительную помощь при необходимости.

Напомним, в Новосибирской области попытаются обеспечить взлёт аварийно севшего самолёта с поля.