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общество проиcшествия

Футбольный врач спас пассажира рейса Новосибирск — Владивосток

Фото: ru.freepik.com

Одному из пассажиров рейса Новосибирск — Владивосток стало плохо на борту.

Врач ФК «Тюмень» Игорь Афанасьев спас пассажира рейса Новосибирск-Владивосток, пишет Telegram‑канал «Арена Урала».

Во время полета у одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем, на что врач немедленно отреагировал, оказав неотложную помощь. Он провел ряд медицинских процедур, включая укол и предоставление необходимых лекарственных препаратов.

На протяжении всего полета доктор находился рядом с пассажиром, внимательно следя за его состоянием и готовым оказать дополнительную помощь при необходимости.

Напомним, в Новосибирской области попытаются обеспечить взлёт аварийно севшего самолёта с поля.

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Александр Борисов
журналист

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