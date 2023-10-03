Крупная тренировка по гражданской обороне пройдёт в Новосибирске 3 октября

Власти Новосибирска объявили о штабной тренировке по гражданской обороне.

В Новосибирской области запланирована крупная штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие состоится 3 октября и будет проводиться совместно с органами управления и силами гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Основная цель тренировки — совершенствование практических навыков руководителей гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороной, в принятии решений по защите населения в условиях быстроизменяющейся обстановки. Также планируется повышение эффективности и слаженности действий органов управления и сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне, а также проверка реальности планов гражданской обороны и защиты населения.

В рамках тренировки будут проведены практические мероприятия, включающие оповещение руководящего состава гражданской обороны города Новосибирска, предприятий, организаций и учреждений, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Также будет осуществлено развертывание и проверка готовности объектов гражданской обороны, проведение практических показных занятий с должностными лицами, ответственными за решение задач в области гражданской обороны, а также совещания по постановке задач и заседания комиссий.

Напомним, в Новосибирской области за неделю киберпреступления нанесли ущерб на 73 млн рублей.