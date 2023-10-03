«Массовая драка на свадьбе»: стали известны подробности смерти жениха под Новосибирском

В Коченёвском районе Новосибирской области празднование свадьбы закончилось смертью жениха: следователи разбираются в причинах массовой потасовки с поножовщиной, после которой погиб виновник торжества.

Свадьбу в небольшом селе Коченёвского района отгуляли в минувшую пятницу, 29 сентября. Как рассказывают местные жители, и жених, и невеста – уже не так юны. Свадьба не была излишне роскошной: собрались небольшим кругом.

Как водится на деревенских свадьбах, пили много, в том числе, выпивку от местных производителей. В конце вечера начался конфликт.

«В стычке участвовал жених и живший по соседству мужчина. Они потом все вышли на улицу, продолжили ругаться. Как всегда: свадьба кончилась дракой. Но спор там был не на почве ревности, бытовой»,

- рассказывают местные жители.

В итоге жениха А. гость пырнул ножом – удар был не один, односельчане кое-как остановили орудовавшего ножом. Жениху вызвали «скорую», которая доставила пострадавшего в Коченёвскую ЦРБ.

«Врачи несколько часов пытались спасти пострадавшего. Однако некоторые удары ножом пришлись в жизненно-важные органы. Они и стали смертельными»,

- говорит источник, знакомый с ситуацией.

Ещё вчера, 2 октября, зарезавшего жениха мужчину взяли под стражу в Коченёвском районном суде: в СИЗО его отправили до 30 ноября. Однако уголовное дело возбудили не по факту убийства.

«Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение жителю Коченевского района в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

Как рассказывают жители Коченёвского района, похороны жениха уже прошли. Они состоялись в скромном семейном кругу.