Гость зарезал жениха на сельской свадьбе под Новосибирском

На свадьбе под Новосибирском мужчина убил жениха ножом.

В понедельник, 2 октября, в одном из населенных пунктом Коченёвского района Новосибирской области на свадьбе мужчина зарезал жениха, и тот позже скончался в больнице. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает управление судебного департамента региона.

«По версии следствия обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанёс клинком ножа не менее трёх ударов жениху, к которому пришёл на празднование свадьбы», — сообщает пресс-служба Коченёвского районного суда.

Раненого мужчину отвезли в Коченёвскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

Нападавшего задержали и оставили под стражей до 30 ноября 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти. Старшая сестра нанесла ей табуретом удар по голове. Следователи проводят проверку действий сотрудников детского центра, чтобы определить, было ли халатное отношение к своим обязанностям.