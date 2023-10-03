Медведь выкрал несколько овец из загона под Новосибирском

Побывавшего в овечьем загоне медведя ищут специалисты Новосибирска.

В Чулымском районе Новосибирской области медведь выкрал несколько овец из загона. Об этом сообщил министр природы Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.

«Чем ближе зима, тем глубже у медведей следы», — шутит глава министерства. Впрочем, действительно медведь к зиме должен набрать массу, чтобы запасов жира хватило на долгую спячку в берлоге.

К сожалению, если этот же медведь продолжит набеги на домашний скот, Минприроды выпишет разрешение на его убийство. У охотников будет 3 дня на то, чтобы застрелить его, и если за это время они не смогут этого сделать, то зверь снова будет считаться «невиновным».

Сейчас егеря министерства по следам пытаются определить, куда ушёл косолапый.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск с 3 октября вернётся бабье лето. По данным популярных погодных сервисов, воздух прогреется до +14 градусов. К Покрову, 14 октября, новосибирцы будут наслаждаться приятным потеплением с температурой до +15 градусов.