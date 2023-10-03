На улице Зорге в Новосибирске закончили строить 27-этажный небоскрёб

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 27-этажный долгострой по улице Зорге.

В Новосибирске завершено строительство 27-этажного многоквартирного дома продолжительностью восемь лет на улице Зорге, 229/1, строение 1.

Начатое в 2015 году строительство этого дома, вмещающего 338 квартир, столкнулось с трудностями из-за банкротства компании "Авангардстрой", что привело к его отсрочке.

В мае 2022 года права застройщика были переданы ООО "Темпо". Застройщик взял на себя сооружение, которое на тот момент было выполнено на 50%. При поддержке областного правительства дом был достроен к 29 сентября 2023 года.

Замминистр строительства Новосибирской области, Дмитрий Богомолов, отметил, что данный дом стал уже седьмым долгостроем, который был введен в эксплуатацию с начала текущего года.

"Дом на Зорге — это хороший пример, когда благодаря активному вмешательству министерства строительства были решены все проблемы и наконец-то завершили эту историю с долгостроем", — подчеркнул чиновник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сняли фильм с дрона о достопримечательностях города.