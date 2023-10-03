Навещала в Новосибирске: Глеб «Три дня дождя» расстался с блогером Дианой Астер после выхода из рехаба

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов объявил о расставании с блогером Дианой Астер после выхода из рехаба.
О расставании с блогером Дианой Астер объявил солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов. Об этом девушка сообщила в своём Telegram-канале.
По словам Дианы Астер, она продолжает испытывать тёплые чувства к бывшему. Причину разрыва девушка не называет.
«Я хочу, чтобы мы у вас в памяти остались влюбленной и счастливой парой», — подчеркнула она.
Сам Глеб Викторов тоже с нежностью вспоминает отношения и благодарит девушку за поддержку в трудный период.
«Никогда не забуду тебя, и весь наш движ. Как ты приезжала ко мне в рехаб, как ты приехала в Новосибирск, как ты заказывала каждое утро баночку энергетика. Ты очень хорошая женщина. Наверное, одна из самых лучших», — отметил он.
Солист «Три дня дождя» также поблагодарил бывшую девушку за полученный опыт и добавил, что не умеет жить с женщинами. Он намерен продолжить общение с Дианой и пригрозил «кулаками» всем, кто посмеет написать негативный отзыв в её сторону.
Напомним, что певица Ольга Бузова посетила НГУ, где в рамках своего нового реалити-шоу «Ольга Вузова» искала нового Стива Джобса или Илона Маска. В последнем выпуске передачи Бузова познакомилась со студентами мехмата и поучаствовала в лекции по высшей математике.