Нутрициолог Никитина развеяла главный миф о витамине D

По словам специалиста, утверждение, что витамин D синтезируется в организме человека от солнечных лучей, является заблуждением.

Нутрициолог Лариса Никитина рассказала в беседе с Pravda. Ru, что витамин D не синтезируется в организме человека от солнечных лучей, добавив, что он является незаменимым прогормоном.

«К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D», — объяснила специалист.

Никитина подчеркнула, что после 35-40 лет витамин D вообще не усваивается из солнца. Его можно восполнить только с помощью препаратов.

«Можно загорать, сколько угодно, обгореть, но он все равно не усвоится. Плюс у массы людей есть генетические проблемы, связанные с деформацией гена, который отвечает за усвоение витамина D. Поэтому надо искать какие-то отдельные формы», — добавила она.

Напомним, нутрициолог назвала продукт, замедляющий старение.