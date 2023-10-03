Отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь под Новосибирском

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении отца, который избил своего маленького ребёнка.

В Новосибирской области отец жестоко избил трёхмесячную девочку. Инцидент случился в селе Баган, где 24-летний Александр находился дома с малышкой, пишет Telegram-канал SHOT.

Отец не справлялся с постоянными плачем и непокорностью ребёнка, что вызвало у него ярость. Он не сдержался и трижды сильно ударил девочку о деревянную поверхность дивана. Последствия для малышки оказались серьёзными — она попала в больницу с черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга. Врачи сейчас борются за её жизнь.

Отца задержали полицейские. Оказалось, что мужчина — инвалид II группы и страдает легкой умственной отсталостью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, почему девочка изуродовала подругу под Новосибирском.