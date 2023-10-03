СФР опубликовал график выплат для жителей Новосибирской области к октябре

Стали известны даты социальных выплат в Новосибирской области в октябре 2023 года.

Социальный Фонд России (ФСР) опубликовал график выплат на октябрь 2023 года, который включает следующие категории пособий:

— Единое пособие будет выплачиваться на детей до 17 лет и беременным женщинам.

— Неработающим родителям будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

— В связи с рождением или усыновлением первого ребенка до 3-х лет предусмотрена специальная выплата.

— Военнослужащие получат ежемесячные выплаты на ребенка, включая пособия на ребенка военнослужащих по призыву, включая мобилизованных, а также пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

— Семьи, получающие пособие на детей от 8 до 17 лет, будут продолжать получать это пособие до истечения срока, на который оно установлено.

По графику выплат, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала будут перечислены в банки 5 числа каждого месяца. Это право имеют семьи, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения в своем регионе. В Новосибирской области этот "порог" составляет 32 108 рублей на человека, с учетом прожиточного минимума для трудоспособного населения. Эти ежемесячные выплаты будут осуществляться до того момента, пока ребенку не исполнится 3 года.

Однако, перечисление пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будет произведено в банки досрочно, а именно 6 октября. Это связано с тем, что 8 октября, который является единым днем перечисления данного пособия в банки, выпадает на воскресенье — выходной день.

Стандартно пособие по уходу за ребенком до полутора лет получает мать, но в соответствии с действующим законодательством, отец ребенка или другие родственники (бабушка, дедушка), работающие по трудовому договору и осуществляющие уход за ребенком, также могут получать это пособие.

Также Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске со 2 октября началась Декада пожилого человека.