Школьника нашли мертвым на улице под Новосибирском 3 октября

В Новосибирской области обнаружили на улице мертвого школьника.

В Новосибирской области в Бердске на одной из улиц микрорайона Южный умер мальчик. Об этом сообщает издание «Свидетель Бердск» со ссылкой на источник.

По данным издания, погибший направлялся в школу, однако, предварительно, ему стало плохо и он упал. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь, но спасти его не удалось.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по данному факту. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас они устанавливают все обстоятельства.



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