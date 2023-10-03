Шойгу озвучил решение по дополнительной мобилизации в России

В Вооруженных силах достаточно человек для проведения СВО.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Генеральном штабе не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Министр отметил, что у Вооруженных сил есть необходимое количество военных для проведения специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, только в сентябре этого года контракт с Минобороны заключили более 50 тысяч человек. С начала этого года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обновят парк вагонов метро до 2029 года.