В Новосибирске обновят парк вагонов метро до 2029 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об обновлении парка вагонов новосибирского метрополитена до 2028 или 2029 года. Об этом пишет ТАСС.

Травников заявил, что сейчас проходят переговоры с АО «Трансмашхолдинг» и лизинговыми компаниями, чтобы закупить новые составы к концу 2024 года. В первой партии планируют купить два-четыре состава. После этого оценят их работу.

В планах развития метрополитена Новосибирска также есть введение в эксплуатацию станции «Спортивная» у новой ледовой арены, завершение второго перегона между станциями «Золотая Нива» и «Березовая Роща». Также планируют продлить Дзержинскую линию станциями «Гусинобродская» и «Молодежная» с электродепо «Волочаевское» в конце линии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске приставы арестовали Nissan Almera отца-алиментщика.