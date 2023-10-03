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общество

В Новосибирске обновят парк вагонов метро до 2029 года

Фото: Pexels.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал об обновлении парка вагонов новосибирского метрополитена до 2028 или 2029 года. Об этом пишет ТАСС.

Травников заявил, что сейчас проходят переговоры с АО «Трансмашхолдинг» и лизинговыми компаниями, чтобы закупить новые составы к концу 2024 года. В первой партии планируют купить два-четыре состава. После этого оценят их работу.

В планах развития метрополитена Новосибирска также есть введение в эксплуатацию станции «Спортивная» у новой ледовой арены, завершение второго перегона между станциями «Золотая Нива» и «Березовая Роща». Также планируют продлить Дзержинскую линию станциями «Гусинобродская» и «Молодежная» с электродепо «Волочаевское» в конце линии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске приставы арестовали Nissan Almera отца-алиментщика.

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Игорь Кириченко
Журналист

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