В Новосибирске приставы арестовали Nissan Almera отца-алиментщика

В Новосибирске судебные приставы арестовали автомобиль за долг по алиментам.

Судебные приставы арестовали автомобиль должника, не выплачивавшего алименты своей дочери в течение полугода. Об этом сообщила судебный пристав-исполнитель Ольга Киселёва из региональной службы ФССП.

Исполнительное производство в пользу 12-летней девочки проводилось в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей в Новосибирске. Ещё 53-летний отец не выплачивал алименты в течение полугода, но каждые выходные навещал дочь. Позже, на приёме у пристава, мужчина объяснил, что давал ей деньги лично на таких встречах — но они не учитывались при подсчете алиментов, и теперь мужчина оказался должен 144 тысячи рублей.

В результате решения суда не выполнено. В ходе проверки обнаружено, что на должника зарегистрирован автомобиль Nissan Almera. Судебный пристав вызвал гражданина на прием и арестовал его имущество в соседнем дворе. В случае невыплаты задолженности, арестованное имущество будет оценено и передано на принудительную реализацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что судебные приставы арестовали автомобиль кузбассовца из-за долга по алиментам на 370 тысяч. Когда судебные приставы наложили арест на машину, он спрятал ее, чтобы авто не списали в счет долга — и после этого на него завели уголовное дело.