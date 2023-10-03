Сирены завоют в Новосибирской области 4 октября — МЧС

В Новосибирской области пройдёт проверка систем оповещения.

4 октября в Новосибирской области пройдет проверка систем оповещения населения. В этот день сирены и громкоговорители раздастся сигналом «Внимание всем!». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Это мероприятие будет проведено по всей стране с целью проверки работоспособности систем оповещения на региональном и муниципальном уровнях. Во время проверки трансляции телевизионных и радио программ будут заменены информацией о безопасности.

«Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении «МЧС России». Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — уточнили в ведомстве.

Представители ГУ МЧС России просят жителей сохранять спокойствие, так как это плановая проверка. Подобные проверки пройдут 4 октября во всех регионах страны.

Напомним, крупная тренировка по гражданской обороне пройдёт в Новосибирске 3 октября.