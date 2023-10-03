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общество спорт

Учитель истории из Новосибирска пробежал больше 2 тысяч километров

Фото: Pexels.com

На забег учитель потратил 46 дней.

Учитель истории и МХК из Новосибирска Станислав Логинов пробежал расстояние в 2100 километров от Дагестана до Севастополя. На такую пробежку он потратил 46 дней, в течение. Из именно бежал учитель 34 дня.

Началось все с решения Станислава участвовать в ультратрейл марафоне «Армагеддон», путь которого пролегал из Дагестана в Севастополь. Однако на его пути встретились горные обвалы, которые вынудили организаторов сократить дистанцию с 1200 до 925 километров. Несмотря на это, Станислав финишировал, заняв одно из почетных мест среди 20 участников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске директора картонно-бумажного комбината просят отправить в колонию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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