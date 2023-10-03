В Новосибирске директора картонно-бумажного комбината просят отправить в колонию

Сегодня, 3 октября, стала известна статья обвинения, которую Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) инкриминировал директору Новосибирского картонно-бумажного комбината (НКБК) Игорю Диденко.

Фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Директору НКБК предъявили обвинения, такие как порча земли (часть 1 статьи 254 УК РФ) и повреждение лесных насаждений (часть 4 статьи 261 УК РФ). Однако состав статей обвинения изменили. В данный момент Диденко обвиняется только в совершении преступления, связанного с нарушением экологических правил.

Следствие считает, что директор комбината дал указание сливать отходы картонно-бумажного производства на земельные участки, что привело к загрязнению окружающей среды в окрестностях поселка Красный Яр под Новосибирском.

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