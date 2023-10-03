В Барнауле мужчина отрезал грудь своей возлюбленной

В Барнауле мужчина жестоко убил свою жену и спрятал тело в заброшенном здании.

В Барнауле мужчина убил возлюбленную и отрезал ей грудь. Об этом сообщили в Следственном комитете Алтайского края.

По данным ведомства, 1 октября вечером в заброшенном здании в Барнауле было обнаружено искалеченное тело 43-летней женщины — её нашли дети, которые бегали по этажам. У женщины отсутствовала грудь, а живот был разорван.

Спустя сутки следователи установили подозреваемого — им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство. По данным следствия, 30 сентября он встретился с женщиной и предложил ей выпить в одном из заброшенных зданий. В ходе их разговора он узнал, что у нее есть новый возлюбленный и решил её убить.

Он начал душить женщину своими руками. Когда он убедился, что она умерла, стал издеваться над телом, а затем выбросил в подполье.



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