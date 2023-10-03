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общество

В Бердске с 1 октября сократилось число дачных автобусов

Фото: Pexels.com

Руководитель транспортного отдела администрации города Бердск Надежда Нятина рассказала, что с 1 октября сократят число дачных автобусов.

Таоке решение приняли из-за зимы и уменьшением количества людей, которые едут на дачу.

Она подчеркнула, что маршруты, обслуживающие дачные общества «Родничок», «Росинка», «Вега-1» и «Сосновское», будут ездить до 15 октября включительно. А маршруты до СНТ «Бытовик» и водозабора будут функционировать до 22 октября.

Нятина говорит, что с 23 октября движение общественного транспорта в Бердске будет осуществляться в соответствии с новым контрактом, который включает в себя заезд в СНТ «Марьин лог».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продажи квартир достигли 15 млрд рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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