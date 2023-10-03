В Новосибирске побит рекорд по объёму продаж квартир

В августе этого года рынок недвижимости в Новосибирске установил новый рекорд. Продажи квартир достигли суммы в 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает экосистема девелоперов One Company.

По данным One Company, первичное жилье, приобретенное по договорам долевого участия, пользуется высоким спросом среди новосибирцев. В августе этот показатель превысил июльские продажи на 30%. Тогда продали квартир на сумму 11,6 миллиарда рублей. Сравнивая с началом текущего года, август показал рост в 2,6 раза.

Согласно данным Росреестра, в августе заключили 4 534 договора долевого участия, из которых 3 509 объектов – жилая недвижимость. Это самый высокий показатель с декабря 2014 года. Важно отметить, что средняя стоимость недвижимости снизилась на 6%, составив 5,8 миллиона рублей в августе по сравнению с 6,2 миллиона рублей в январе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что темпы роста строящихся апартаментов в Новосибирске в 6 раз быстрее, чем в РФ.