В Бердске врачи «скорой» рассказали, как пытались спасти умершего на улице ребёнка

Утром вторника, 3 октября, в городе Бердск Новосибирской области школьник умер прямо на улице – в «скорой» рассказали, как пытались его реанимировать.

Инцидент произошёл рано утром 3 октября в микрорайоне Южный в Бердске. 12-летний мальчик занимался хоккеем, шёл по двору неподалёку от лицея №6 и внезапно упал. Как рассказывают очевидцы, у ребёнка начался приступ. Бригада скорой медицинской помощи довольно оперативно прибыла на место.

«Вызов с экстренным поводом «ребенок без сознания» поступил в отделение скорой медицинской помощи Бердской ЦГБ 3 октября в 08:19. Линейная бригада прибыла на место в 08:30. Время доезда – 11 минут, — комментирует ситуацию Бердская центральная городская больница. – Автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» по стандарту оснащен всем необходимым для оказания реанимационной помощи: адреналином, атропином, дефибриллятором. Были немедленно начаты реанимационные мероприятия и дополнительно вызвана врачебная бригада».

Как комментируют ситуацию в бердской ЦРБ, реанимобиль был на месте в 8.40. Мальчика продолжили реанимировать, но все попытки оказались безуспешными.