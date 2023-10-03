В Госдуме предложили ввести обязательно страхование пользователей электросамокатов

С такой инициативой выступил Александр Якубовский.

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщают «Известия».

По его мнению, такое нововведение позволит компенсировать причиненный ущерб как здоровью, так и имуществу граждан, пострадавших в ДТП с участием СИМ.

В свою очередь директор по страхованию группы компаний BestDoctor Денис Гаврилов отметил, что введение страхования для СИМ, по аналогии с ОСАГО для автомобилистов и мотоциклистов, поможет, во-первых, выявить и решить назревшие проблемы, а, во-вторых, снизить аварийность за счет внедрения материальной ответственности.

Напомним, в Новосибирске рассказали о планах не пускать в дендропарк посетителей на электросамокатах.