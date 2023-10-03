В мэрии рассказали про ремонт тротуаров в центре Новосибирска

В мэрии Новосибирска прокомментировали работы по ремонту тротуаров в центре города.

В рамках данной инициативы из муниципального бюджета выделили 32 миллиона рублей.

Одним из первых объектов стал тротуар вдоль лицея №22 на проспекте Димитрова. По проекту, здесь проведут асфальтирование, установят бордюрный камень и создадут зеленые газоны. Работы планируют закончить к 15 октября.

Помимо ремонта тротуара на проспекте Димитрова, также проведут работы по благоустройству подъездов к школам и местам дополнительного образования для детей. В общей сложности на выделенные средства запланировано отремонтировать 13 объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что учитель истории из Новосибирска пробежал больше 2 тысяч километров.