В Новосибирске изменится график выплат пособий и пенсий в октябре

Произошли изменения в графике выплат пособий и пенсий в октябре в Новосибирске.

Новый график выплат пособий и пенсий в Новосибирске в октябре 2023 года опубликовал Социальный фонд России.

По данным СФР, под изменения попадут выплаты беременным женщинам, неработающим родителям с детьми до 1,5 лет, единое пособие на детей, дети участников СВО/солдат срочников, дети-чернобыльцы, родители детей до 3 лет. Деньги обещали перевести 3 октября на карты «МИР».

С 3 по 25 октября можно будет забрать пособия в отделениях почты России. 5 октября родители получат средства из материнского капитала на второго ребёнка до трёх лет. Выплаты на детей от трёх до семи лет поступят до 25 октября. Перед выходными, 6 октября, деньги на счёт переведут работающим родителям, которые получают пособие по уходу за детьми. Пенсию обещают перечислить 11 и 20 октября.

По вопросам о зачислении выплат нужно обратиться в банк.

Напомним, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области пожилые люди получат доплаты к пенсии и новые льготы. Доплату назначат лицам, у которых пенсия меньше величины прожиточного минимума. Сейчас он оценивается в 12 666 рублей.