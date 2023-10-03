В Новосибирске мама порезанной девочки нашла свою дочь в лесу

Девочку, которая порезала подростка, задержали.

В Новосибирской области деовчка, которую порезали, сама позвонила в полицию, что обратиться за помощью. Ребенок в реанимации. Ее состояние оценивают, как тяжело. Об этом сообщает Mash Siberia. Сообщается, что подозреваемая позвала пострадавшую погулять в лесу.

Через некоторое время маме ребенка позвонили. Ей сказали, что ее дочка попала в беду. Мама сразу же пошла искать девочку и позвала подмогу. Женщина нашла ребенка в лесу всю в порезах, а на лице была кровь.

Девочку-подростка, которая нанесла увечья ребенку, задержали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ущерб от IT-преступлений составил более 73 млн рублей.