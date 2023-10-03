В Новосибирске октябрь будет самым тёплым за последние 4 года

В октябре 2023 года в Новосибирске будет самая тёплая погода за последние несколько лет. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского Управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталья Кичанова говорит, что температура воздуха поднимется выше нормы на 2,5-3 градуса. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

В первой декаде октября ожидается, что ночные температуры воздуха будут колебаться от -5 до -7 градусов, местами от -2 до +3 градусов. Днём термометры покажут от +7 до +12 градусов, в некоторые дни даже до +16..+21 градуса.

Во второй декаде месяца ночные температуры будут меняться от +2 до +7 градусов, а днём ожидается от +12 до +17 градусов. Однако ночью будет от -4 до -9 градусов.

В третьей декаде октября прогнозируется постепенное потепление, с ночными температурами от 0 до +5 градусов. Днём от +9 до +14 градусов. К концу месяца будут небольшие похолодания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском владельцам собак предложили самим разобрать площадку для собак.