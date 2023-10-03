Под Новосибирском владельцам собак предложили самим разобрать площадку для выгула

Напряжённые споры вокруг площадки для выгула собак продолжаются в рабочем посёлке Краснообска Новосибирской области: местные власти ответили на запрос Сиб.фм, что элементы огороженной территории владельцам собак придётся разбирать самостоятельно.

Споры вокруг площадки для выгула собак в Краснообске идут почти с начала сентября. Тогда владельцы четвероногих друзей узнали, что единственную в посёлке площадку, которая находится около дома №204 на улице Западной, снесут.

Любители собак ещё больше расстроились, когда узнали, что площадку снесут из-за спортивного модуля, который местные уже окрестили «пластиковым коровником» и «сараем».

«Хорошо, если это будет «умная спортивная площадка» — почему её нельзя поставить в другом месте, почему нужно сносить собачьи постройки? Ведь, если её снесут, то не факт, что установят новую», — возмутились обратившиеся в редакцию Сиб.фм собаководы.

В администрации Краснообска корреспондента Сиб.фм уверили, что вопрос со сносом площадки ещё не решён окончательно, на остальные вопросы обещали ответить при официальном обращении.

Сейчас же пришёл ответ за подписью главы Краснообска Олега Яцкова, который подтвердил, что снос собачьей площадки намечен на октябрь 2023 года.

«Демонтаж и перенос оборудования площадки для выгула на другой земельный участок необходимо производить силами владельцев собак, в связи с тем, что указанное оборудование не является собственностью муниципального образования рабочего посёлка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области,

- сказано в ответе главы администрации рабочего посёлка. – В настоящее время создана рабочая группа по решению вопроса о переносе площадки для выгула, с учётом мнения владельцев собак. Население будет заранее проинформировано о результатах проделанной работы».

Также Олег Яцков пояснил, что данный земельный участок предназначен под резервирование объектов просвещения, культурного развития или спорта, поэтому и было принято решение о строительстве модуля для занятия физкультурой.