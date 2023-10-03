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общество

В Новосибирске осудят сотрудника магазина, закрывшего 9-летнего мальчика в холодильнике

Фото: Pexels.com

В августе 2022 года мужчина умышленно закрыл ребенка в холодильной камере.

В Дзержинском районе Новосибирска завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудника магазина, обвиняемого в том, что хотел запереть 9-летнего мальчика в холодильнике.

Инцидент произошел в августе 2022 года, когда сотрудник магазина, по данным следствия, умышленно закрыл ребенка в холодильной камере после того, как тот попросил убрать продукты с просроченным сроком годности. Следствие пришло к выводу, что подозреваемый незаконно лишил ребенка свободы.

Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения. Прокурор региона утвердил обвинительное заключение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске актриса Толстоганова заставила зрителей плакать спектаклем о маме и сыне.

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Игорь Кириченко
Журналист

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