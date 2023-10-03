В Новосибирске отчим избил малолетнего пасынка скалкой

Следственный комитет начал проверку.

Сегодня, 3 октября, глава Следственного комитета Российской Федерации приказал начать расследование по истязанию 12-летнего мальчика. Ребенок стал жертвой насилия со стороны своего отчима, проживающего в Новосибирске.

По словам матери ребенка, отчим бил мальчика скалкой. Кроме того, он выгонял мальчика на улицу в холод.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь. Инцидент произошел в селе Баган. Отец не справлялся с постоянными плачем и непокорностью ребёнка, что вызвало у него ярость. Он не сдержался и трижды сильно ударил девочку о деревянную поверхность дивана.