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проиcшествия

В Новосибирске отчим избил малолетнего пасынка скалкой

Фото: Pexels.com

Следственный комитет начал проверку.

Сегодня, 3 октября, глава Следственного комитета Российской Федерации приказал начать расследование по истязанию 12-летнего мальчика. Ребенок стал жертвой насилия со стороны своего отчима, проживающего в Новосибирске.

По словам матери ребенка, отчим бил мальчика скалкой. Кроме того, он выгонял мальчика на улицу в холод.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отец с умственной отсталостью избил 3-месячную дочь. Инцидент произошел в селе Баган. Отец не справлялся с постоянными плачем и непокорностью ребёнка, что вызвало у него ярость. Он не сдержался и трижды сильно ударил девочку о деревянную поверхность дивана.

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Игорь Кириченко
Журналист

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