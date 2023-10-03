В Новосибирске под суд пойдёт сотрудник магазина, закрывший 9-летнего мальчика в холодильнике

Летом прошлого года работник магазина решил посадить ребёнка в морозильную камеру в одном из магазинов Новосибирска.

В Дзержинском районе Новосибирска завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудника магазина, который закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике.

Инцидент произошел в августе 2022 года, когда сотрудник магазина, по версии следствия, намеренно посадил ребенка в холодильную камеру после его просьбы убрать продукты с истекшим сроком годности. Подозреваемый был обвинен в незаконном лишении свободы ребенка.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Обвинительное заключение было утверждено прокурором региона.

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