Спасатели сообщили подробности о попытке убийства 13-летней школьницы под Новосибирском

«Лицо полностью залито кровью»: появились подробности попытки убийства 13-летней девочки под Новосибирском.

В Новосибирской области школьница, которую подросток порезал во время прогулки, самостоятельно обратилась в полицию. Сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает Mash Siberia.

Изначально у девочек не было дружеских отношений. Но подозреваемая предложила своей жертве погулять в лесу поселка Кудряшовский. В ходе конфликта 14-летняя подозреваемая напала на 13-летнюю девочку, нанося ей множество ударов канцелярским ножом по жизненно важным органам. Однако благодаря сопротивлению пострадавшей, нападающей не удалось убить девочку. После этого подростка с резаными ранами на лице, шее и голове срочно отправили в медицинское учреждение. Несмотря на серьезные травмы, ее состояние стабильно.

В последствии матери пострадавшей девочки получили звонок от спасателей, которые проинформировали, что с ее дочерью случилась беда. Мать пострадавшей немедленно позвала на помощь и сама отправилась в лес, где в конечном итоге обнаружила свою израненную дочь, ее лицо было залито кровью.

Подозреваемую, 14-летнюю девочку, которая пыталась убить подростка канцелярским ножом, задержали.

Уголовное дело по статье 30 часть 3 и пункту "в" часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство несовершеннолетнего) возбуждено Следственным отделом по городу Обь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти.