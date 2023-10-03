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общество

В Новосибирске заметили черно-розовую птицу

Фото: «Типичный Советский / Новосибирск»

Биолог сказал, что это обычная синица, которая испачкалась.

В Новосибирске в Академгородке заметили черно-розовую птицу. Фотографию этого необычного пернатого опубликовали в группе «Типичный Советский / Новосибирск».

Биолог Алексей Яновский объяснил, что на самом деле на фотографии запечатлена обычная синица, которая каким-то образом запачкалась в розовой краске. У птицы остались характерные черты синицы.

Яновский отметил, что синица могла запачкаться в соке ягод.

Ранее Сиб.фм сообщал, что аллею учителям-героям достроили в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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