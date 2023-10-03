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вчера 22:31
общество

В новосибирском зоопарке проведут фестиваль плова

Фото: Pexels.com

Главное блюдо для гостей приготовят сразу восемь поваров.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило проведут фестиваль плова. Гурманы смогут насладиться разнообразными вариациями этого удивительного блюда, приготовленными восемью опытными поварами.

Мероприятие запланировано на среду, 4 октября, и начнется в 14 часов. Площадка фестиваля расположится на центральной площади возле фонтана, создавая атмосферу праздника и вкуса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что певец-самородок из Новосибирской области выступил на телешоу Андрея Малахова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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