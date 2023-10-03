В России возобновились поставки европейских брендов обуви

Из почти 100 ушедших брендов вернулись около 15.

В Россию начали возвращаться европейские обувные бренды. Так, из почти 100 ушедших вернулись около 15 брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Обувной союз.

Речь идет о таких именах, как немецкая Ara group, итальянские Axa group, Imac, Igi and co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Все эти марки уже доступны в магазинах Rendez-vous и на площадках ведущих маркетплейсов.

В союзе отметили, что ежегодно европейские бренды наращивали объемы продаж в России, планы поставок постоянно увеличивались, эта тенденция была актуальна до начала 2022 года. При этом оставшиеся на отечественном рынке зарубежные компании сохранили свои позиции.

Напомним, в Новосибирске российский бренд заменит Reebok в ТРЦ на площади Маркса.