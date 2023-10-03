В школе Новосибирска конфликтный охранник не выпускал сотрудниц

Охранник школы в Новосибирске с «синдромом вахтёра» несколько лет конфликтует с сотрудниками и учениками.

В новосибирской школе №211 на Родниках произошел инцидент, связанный с охранником, который не позволил сотрудницам клининговой службы покинуть территорию после работы. По словам одной из свидетельниц происшествия, ее свекрови и ее матери, которые работают в службе клининга школы, охранник отказал в выходе, требуя, чтобы они обращались к нему по имени отчеству и просили открыть дверь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

По словам автора публикации, это не первый случай конфликта охранника с сотрудниками клининговой службы. Охранник, по всей видимости, возмущен нестабильностью в составе клининговой команды, так как она регулярно меняется, в то время как он работает в школе уже много лет. Несмотря на эти происшествия, начальник охраны не принимает меры и не реагирует на ситуацию.

Также есть информация о том, что данный охранник преследует конфликты не только с сотрудниками клининговой службы. Еще два года назад появилось видео, на котором запечатлен момент, когда охранник физически удерживал ребенка в школе, объясняя своё поведение тем, что так он предотвращает драку.

Поставлен вопрос, почему такой человек до сих пор занимает должность охранника в школе. Недовольство и беспокойство вызывает также отсутствие реакции со стороны начальника охраны и руководства.

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