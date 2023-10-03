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общество

В Югре резко увеличилось число желающих поставить прививку от гриппа

Freepik, authors:FG Trade

По состоянию на конец сентября такую процедуру прошли более 32 тысяч человек.

В Нефтеюганске достаточно резко увеличилось число местных жителей, которые согласились пройти иммунизацию против гриппа. Об этом сообщает ugra-news.

Как уточнили в Нефтеюганской окружной клинической больнице (НОКБ), по состоянию на конец сентября противогриппозную вакцинацию прошли более 32 тысяч человек, из которых 10, 5 тысяч — дети.

Причем 20 сентября 2023 года в НОКБ сообщали о 17 тысячах жителей города, которые прошли процедуру вакцинации против гриппа после объявленной в конце августа вакцинационной кампании.

Напомним, инфекционист рассказал, в каких случаях вакцинация против гриппа будет эффективной.

#грипп #вакцинация
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Дарья Бочкун
журналист

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