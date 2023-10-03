В зоне СВО погиб уроженец Оби Андрей Аникеев

Боец активно занимался пауэрлифтингом и выступал на различных соревнованиях.

Сегодня, 2 октября, погиб житель города Обь Андрея Аникеева в зоне специальной военной операции (СВО). Андрей Аникеев был не только военным, но и выдающимся пауэрлифтером. Он активно занимался этим видом спорта и принимал участие в различных соревнованиях.

В этом году Андрей подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону СВО. Ранее Андрей участвовал в боевых действиях в Чечне. За свою отвагу и преданность службе ему была вручена медаль «За отвагу».

Трагический конец пришел для Андрея Аникеева 24 сентября. Ему было 42 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском похоронили погибшего на СВО Владимира Цыганчука.