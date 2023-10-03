Военнослужащий-пауэрлифтер из Новосибирской области Андрей Аникеев погиб в зоне СВО

Пауэрлифтер Андрей Аникеев из города Обь погиб в зоне СВО.

В зоне СВО погиб пауэрлифтер Андрей Аникеев, один из сильнейших людей Оби. Он служил на СВО в качестве старшего сержанта и был стрелком первой минометной батареи. Аникеев участвовал в боевых действиях и ранее служил в Чечне. Его наградили медалью «За отвагу». В 2023 году он подписал контракт с Минобороной РФ. 24 сентября Аникеев погиб при выполнении боевого задания.

Андрей Аникеев, известный пауэрлифтер Оби, погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели поступило от газеты «Аэро—Сити» | город Обь. Аникеев уже имел опыт в боевых действиях, так как ранее служил в Чечне, где за его отвагу была награждена медаль. В 2023 году Аникеев заключил контракт с Минобороной РФ и отправился на СВО, где занимал должность старшего сержанта и служил стрелком первой минометной батареи.

По словам его знакомого Вадима, Аникеев был фанатом пауэрлифтинга и уделял много времени тренировкам. Последний раз Вадим видел Андрея в начале лета, когда он сильно похудел, что могло свидетельствовать о том, что Аникеев готовился к отправке на СВО.

Аникеев оставил семью, включая жену и 11-летнего сына, после своей гибели.

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