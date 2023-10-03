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общество

Врач перечислила полезные продукты для крепкого иммунитета осенью

Freepik, authors: GMVozd

Для укрепление иммунитета важно добавить в свой рацион любые цитрусовые фрукты.

Нутрициолог Лариса Никитина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что продукты богатые витамином С способствуют повышению и укреплению иммунитета. При этом специалист призвала соблюдать осторожность, так как у некоторых людей может быть аллергия на цитрусы.

«Также очень хорошо добавить витамин Е. Это зеленые овощи и листья в первую очередь. Это салат, шпинат. Потому что витамин Е — это витамин жизни. Обязательно надо, чтобы мы не хандрили», — посоветовала врач.

Кроме того, Никитина порекомендовала пить согревающие напитки с добавлением имбиря, меда и лимона. Также нутрициолог напомнила, что все болезни настигают людей, когда они находятся в плохом настроении.

«В первую очередь нужно смотреть за тем, чтобы было общее состояние не упадническое. А потому что в упадническом состоянии никакие ни С, ни В, ни D вам не помогут», — резюмировала она.

Напомним, новосибирский нутрициолог Конина предупредила о риске диареи от кабачков.

#осень #врач #питание #рацион
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Дарья Бочкун
журналист

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