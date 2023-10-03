Врач Ворожбит предупредила об опасности долгого ношения гель-лака на ногтях

По словам специалиста, гель-лак истощает ногтевую пластину.

Врач-дерматовенеролог, главный врач «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Светлана Ворожбит рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что носить гель-лак более трех недель опасно для ногтей.

«Долгий контакт с химическими веществами, которые содержатся в базовом, цветном и финишном покрытиях, истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине могут появляться белые пятна», — объяснила специалист.

Ворожбит подчеркнула, чтобы покрытие не навредило ногтевой пластине, важно вовремя снимать его.

«Максимальный срок носки гель-лака желательно ограничить тремя неделями. Это связано с отрастанием ногтя и смещением центра тяжести к его свободному краю. Еще одна причина вовремя сходить на коррекцию — это отслойки, которые могут возникать при длительной носке одного покрытия», — добавила она.

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