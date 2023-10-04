Аналитики выяснили, кем бы хотели стать россияне на один день

Многие опрошенные граждане заявили, что хотели бы стать на день врачом или пилотом.

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, что 7% россиян хотели бы перевоплотиться на один день во врача. Пилотами мечтали побыть 6% опрошенных, актерами — 5%. Об этом сообщает RT.

В исследовании отмечается, что мужчины чаще женщин заявляли о готовности попробовать себя в роли космонавта, пилота, программиста и чиновника, а женщины — в роли врача, дизайнера, актрисы, учителя и следователя.

Вместе с тем 28% опрошенных россиян на день готовы были бы стать дегустаторами, дипломатами, моделями, певцами, переворачивателями пингвинов, испытателями матрасов для сна, смотрителями зоопарков, балеринами или освоить иные виды специальностей. Вообще не стали бы менять свою профессию 18% участников опроса.

Напомним, аналитики перечислили профессии с наименьшим числом размещенных вакансий.