ФК «Новосибирск» обыграл курского «Авангарда» и укрепил свое лидерство

Новосибирск обыграл ближайшего преследователя и продолжает лидировать в турнирной таблице.

В захватывающем 12-м туре LEON-Второй лиги А, команда «Новосибирск» сумела одержать победу над курским «Авангардом» со счетом 1:0. Это важная победа, которая закрепила лидерство «Новосибирска» в дивизионе «Серебро».

Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и благодаря отличной организации на поле, игрокам удалось форсировать защиту противника и забить решающий гол.

Победа над одним из главных конкурентов в турнире позволила команде «Новосибирск» укрепить свои позиции в борьбе за первое место.

Следующий домашний матч команды «Новосибирск» пройдет против «Салют Белгород» 14 октября в 17:00 на стадионе «Спартак».

Матч обещает стать еще одним захватывающим событием, в котором команда будет стремиться продолжать свою успешную серию побед и сохранять свое лидерство в турнирной таблице.

Предварительная продажа билетов уже идет.

Приобрести сезонные билеты можно онлайн.

Касса стадиона «Спартак» начнёт работать в день матча за два часа до начала игры.

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АНО «ФК "Новосибирск"»

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