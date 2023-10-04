Мэр Локоть высказался о «пивнушках» в новых микрорайонах Новосибирска

Жителей удивляет, что в каждом втором здании есть точки с алкоголем.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу пивных магазинов в новых микрорайонах города. Этот вопрос обсуждали жители Новосибирска. Многие из них удивляются тому, что в каждом втором здании есть точки с алкоголем, в то время, как не хватает других общественных мест, например, библиотеки.

Анатолий Локоть подчеркнул, что эти две темы абсолютно независимы и сравнивать их не имеет смысла. Мэр отметил, что Новосибирск — это высокоинтеллектуальный город, город науки и город, где люди ценят чтение. По его словам, в городе уже функционируют 71 муниципальная библиотека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске увидели колонну машин Росгвардии.