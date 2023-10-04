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общество

В Новосибирске увидели колонну машин Росгвардии

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Очевидцы заметили как минимум шесть машин силовиков.

В Новосибирске сегодня, 4 октября, в районе Центрального района увидели колонну машин Росгвардии, которая ехала по Октябрьской магистрали в направлении молодежного театра «Глобус». Машины силовиков видели в 15:00. Как минимум шесть машин с включенными спецсигналами привлекли внимание прохожих.

Как сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области, машины возвращались с выполнения служебных задач. На данный момент подробности о проводимых служебных задачах не разглашаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дети из ЛНР посетили «Сибирь-Арену».

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Игорь Кириченко
Журналист

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