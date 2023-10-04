В Новосибирске дети из ЛНР посетили «Сибирь-Арену»

В Новосибирской области подростки из Луганской Народной Республики, находящиеся на отдыхе в санаторном центре «Березка», посетили главную хоккейную арену Новосибирска «Сибирь-Арену».

2 октября хоккейный клуб «Сибирь» пришел навестить молодых гостей в санаторном центре «Березка». Ребята были приятно удивлены встречей и получили памятные подарки от клуба.

Сегодня, 4 октября, подростки посетили «Сибирь-Арену». Они не только увидели основные спортивные помещения и домашнюю раздевалку команды «Сибирь», но и заглянули в игровой зал, на тренировочный лед, концертный блок арены, гримерные, артистические и репетиционные залы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали судить девелопера Обласова за многомиллионное мошенничество.