Новосибирск получил 32 млн рублей на ремонт тротуаров в центре

В мэрии рассказали про ремонт тротуаров в центре Новосибирска.

Мэрия Новосибирска высказалась о работах по ремонту тротуаров в центре города. В рамках данной инициативы были выделены 32 миллиона рублей из муниципального бюджета.

Одним из первых объектов ремонта стал тротуар вдоль лицея №22 на проспекте Димитрова. По проекту, здесь планируется провести асфальтирование, установить бордюрный камень и создать зеленые газоны. Работы намерены завершить к 15 октября.

Помимо тротуара на проспекте Димитрова, также планируется провести работы по благоустройству подъездов к школам и местам дополнительного образования для детей. Общее количество объектов, которые планируется отремонтировать с использованием выделенных средств, составляет 13.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Димитровский мост планируют отремонтировать в течение двух лет. Восстановительные работы начнутся в мае следующего года и продлятся в течение двух лет. Решение о неотложном ремонте было принято после того, как Арбитражный суд обязал компанию "Новосибирскавтодор" устранить дефекты на дорожном полотне. Проблемы с мостом были обнаружены в 2022 году вскоре после завершения предыдущего ремонта, который был выполнен в 2018 году.