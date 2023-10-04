Новосибирский генерал Суровикин дал первый комментарий после исчезновения

Генерал сказал, что служит отечеству.

Бывшего главнокомандующего ВКС России, генерала армии Сергея Суровикина заметили в Подмосковье. Он был вместе с семьей в храме. Экс-главком ВКС заявил, что служит отечеству, и других комментариев давать не будет. Об этом пишут «Новые известия».

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сказал Суровикин.

Ранее в масс-медиа появились слухи о том, что Суровикин знал о вооруженном мятеже Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Затем говорили об аресте Суровикина. Тем не менее, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы опровергла эти данные и сообщила, что генерал не находится в СИЗО. Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что генерал в отпуске. Позже Суровикина освободили от должности командующего Воздушно-космическими силами России. После этого он остался главой комитета по вопросам противовоздушной обороны. Депутат Виктор Заварзин заявил, что Суровикин в настоящее время занимает в Министерстве обороны России «достойную» позицию.

Ранее новосибирский офицер рассказал, почему ВСУ не может пробить «линию Суровикина».