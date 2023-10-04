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общество

Офицер Панфёров назвал слова о запуске ядерной бомбы над Сибирью неудачной шуткой

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

По его мнению, подобный юмор недопустим в сложившейся ситуации.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров прокомментировал высказывание Маргариты Симоньян о необходимости провести ядерный взрыв в атмосфере над Сибирью. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

«Маргарита Симоньян часто высказывает свою позицию именно в государственном ключе. Я её очень уважаю, но, считаю, последние слова были скорее шуткой, причем, достаточно неуклюжей. Проверять боевую готовность можно другими способами. Такие слова не должны звучать из уст столь замечательного человека», — подчеркнул Панфёров.

Он также добавил, что, по его мнению, подобный юмор неуместен в сложившейся ситуации.

Напомним, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказала идею провести ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 километров над Сибирью, чтобы испытать ядерное оружие.

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Игорь Кириченко
Журналист

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