Онколог призвал раз и навсегда отказаться от этого продукта — его употребляют все

По заключению российских медиков, растворимый кофе, а также модный кофе без кофеина содержат опаснейший теобромин, который вместо бодрящего эффекта вызывает учащение сердечного ритма, тошноту и головные боли.

Современные, вечно спешащие люди в погоне за миллионом дел экономят утренние драгоценные часы, делая выбор в сторону быстрорастворимого кофе. В итоге подобная экономия оборачивается проблемами со здоровьем, уверяет гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий (научная статья под его авторством на эту тему опубликована в официальной группе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова).

Вся проблема растворимого кофе, как и кофе без кофеина, в том, что при его производстве кофейные зёрна подвергаются целому ряду химических манипуляций, в результате которых в напитке не остаётся ничего полезного. Более того, при производстве растворимого кофе неизбежно образуется опасное вещество теобромин (алкалоид пуринового ряда и метилксантиновый психостимулятор). Именно он вместо ожидаемого бодрящего эффекта повышает сердечный ритм, который большинство принимает за бодрость.

Не стоит рассчитывать на пользу от такого напитка, предупредил автор статьи. По его мнению, растворимый кофе – это всего лишь суррогат, от которого нужно отказаться, пока головные боли и проблемы с сердцем не стали постоянными спутниками жизни.